موشرات نقص فيتامين b12 بالجسم

فيتامين b12
يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا ، خاصة عند كبار السن أنت معرض لخطر النقص إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم تكن قادرًا على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله.
فيتامين ب 12 هو أحد المكونات الغذائية الهامة التي تؤثر على صحة الفم ، وتم الإبلاغ عن الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 تظهر عليهم مظاهر فموية مختلفة مثل التهاب اللسان ، ألم اللسان ، القرحة المتكررة ، التهاب الشفتين ، خلل النطق ، تنمل اللسان ، الإحساس بالحرقان ، والحكة علاوة على ذلك ، كان 64.3٪ من مرضى نقص فيتامين ب 12 (9 من 14 مريضًا) يعانون من علامات وأعراض فموية غير مصابين بفقر الدم وسوي الخلايا ، مما يشير إلى أهمية إجراء فحص دم أكثر تفصيلاً في هذه المجموعة من المرضى وفقا ل bmcoralhealth
معظم المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 في عيادات الأسنان لديهم تاريخ في استئصال المعدة بسبب سرطان المعدة.
هؤلاء المرضى يجدون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 12 لأن مصدر العامل الداخلي ، وهو بروتين سكري معروف بتورطه في امتصاص فيتامين ب 12 في الدقاق ، يتم التخلص منه جزئيًا أو كليًا عن طريق استئصال المعدةومع ذلك ، فقد لوحظ نقص فيتامين ب 12 أيضًا في المرضى المسنين الذين لم يخضعوا لاستئصال المعدة
أدوار رئيسية يؤديها فيتامين ب 12 لصحتك.. أعرفها
هل تسمع هذا الصوت؟ علامة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 في الجسم
في هذه الدراسة ، قمنا بمقارنة السمات السريرية للمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 وفقًا لوجود أو عدم وجود تاريخ في استئصال المعدة.
كما تم اقتراح المسببات المحتملة لنقص فيتامين ب 12 في المرضى الذين ليس لديهم تاريخ في استئصال المعدة
اعراض نقص فيتامين ب12
ألم اللسان لجميع المرضي و تشمل الأعراض الأخرى الألم في مناطق الغشاء المخاطي داخل الفم
جفاف الفم وعسر الذقن
احمرار اللسان
احمرار وانسداد اللسان
تشقق اللسان
التهاب اللسان
حيث ان اكثر الاشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لهم تاريخي مرضي مع دكتور الاسنان بسبب التهاب اللثة والتي تكون احد الاعراض لنقص فيتامين ب 12 ولذلك فيجب ان تنتبه وتتوخي الحذر عند ظهور اعراض مع استشارة طبيبك
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