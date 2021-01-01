موشرات نقص فيتامين b12 بالجسم



فيتامين b12 فيتامين b12

يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا ، خاصة عند كبار السن أنت معرض لخطر النقص إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم تكن قادرًا على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله.







فيتامين ب 12 هو أحد المكونات الغذائية الهامة التي تؤثر على صحة الفم ، وتم الإبلاغ عن الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 تظهر عليهم مظاهر فموية مختلفة مثل التهاب اللسان ، ألم اللسان ، القرحة المتكررة ، التهاب الشفتين ، خلل النطق ، تنمل اللسان ، الإحساس بالحرقان ، والحكة علاوة على ذلك ، كان 64.3٪ من مرضى نقص فيتامين ب 12 (9 من 14 مريضًا) يعانون من علامات وأعراض فموية غير مصابين بفقر الدم وسوي الخلايا ، مما يشير إلى أهمية إجراء فحص دم أكثر تفصيلاً في هذه المجموعة من المرضى وفقا ل bmcoralhealth

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معظم المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 في عيادات الأسنان لديهم تاريخ في استئصال المعدة بسبب سرطان المعدة.هؤلاء المرضى يجدون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 12 لأن مصدر العامل الداخلي ، وهو بروتين سكري معروف بتورطه في امتصاص فيتامين ب 12 في الدقاق ، يتم التخلص منه جزئيًا أو كليًا عن طريق استئصال المعدةومع ذلك ، فقد لوحظ نقص فيتامين ب 12 أيضًا في المرضى المسنين الذين لم يخضعوا لاستئصال المعدةأدوار رئيسية يؤديها فيتامين ب 12 لصحتك.. أعرفهاهل تسمع هذا الصوت؟ علامة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 في الجسمفي هذه الدراسة ، قمنا بمقارنة السمات السريرية للمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 وفقًا لوجود أو عدم وجود تاريخ في استئصال المعدة.كما تم اقتراح المسببات المحتملة لنقص فيتامين ب 12 في المرضى الذين ليس لديهم تاريخ في استئصال المعدةاعراض نقص فيتامين ب12ألم اللسان لجميع المرضي و تشمل الأعراض الأخرى الألم في مناطق الغشاء المخاطي داخل الفمجفاف الفم وعسر الذقناحمرار اللساناحمرار وانسداد اللسانتشقق اللسانالتهاب اللسانحيث ان اكثر الاشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لهم تاريخي مرضي مع دكتور الاسنان بسبب التهاب اللثة والتي تكون احد الاعراض لنقص فيتامين ب 12 ولذلك فيجب ان تنتبه وتتوخي الحذر عند ظهور اعراض مع استشارة طبيبك