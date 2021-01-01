

تحت اسم "إيفوك L".. لاندر روفر تكشف عن إصدار "طويل" من رينج روفر تحت اسم "إيفوك L".. لاندر روفر تكشف عن إصدار "طويل" من رينج روفر

في عام 2011 بدأت الصانعة الإنجليزية "لاند روفر Land Rover" إنتاج أيقونتها الكروس أوفر SUV المدمجة "رينج روفر إيفوك Range Rover Evoque"، والتي سريعًا ما نالت قبولاً وشهرة واسعة، دفعت لاند روفر لتقديم عدة إصدارات خاصة منها لتدليل محبيها طوال السنوات الماضية.. ومؤخرًا كشفت الصانعة الإنجليزية عن نسخة خاصة للصين تحمل اسم "إيفوك L".



تم تصميم هذه النسخة لتتماشى مع تفضيلات السوق الصيني (الذي غالبًا ما يميل للنسخ الطويلة من أي طراز)، فعلى سبيل المثال جاء طولها يقدر بنحو (4,531 مم) أي أكبر من إيفوك العادية بنحو 160 مم، وينعكس هذا الطول الإضافي على الأبواب الخلفية التي تظهر أطول من تلك الموجودة في إيفوك العادية، كما يظهر شعار L عند الدعامة C في الخلف. تم تعزيز السيارة بمجموعة R-Dynamic الرياضية، فيما تأتي العجلات مقاس 20 بوصة بشكل قياسي.



وبدخول المقصورة يمكن ملاحظة الاتساع الواضح عند الصف الثاني من المقاعد، حيث تتوفر مساحة إضافية أسفل القدم قدرها 125 مم، إلى جانب إمكانية ضبط المقاعد الخلفية كهربائيًا وإمالتها للوراء حتى 7 درجات، فيما تأتي مساند رأس بتصميم يوفر مزيد من الراحة.. وتتضمن المزايا الأخرى نافذة سقف بانوراما ضخمة، شاشة لعرض بيانات المكيف والسيارة مع شاشة رقمية وأخرى تعمل باللمس للترفيه وعرض البيانات تعمل بنظام InControl OS 2.0.. وأخيرًا وليس آخرًا تأتي السيارة بمفتاح نشط من الجيل الثاني يتمتع بشاشة لمس صغيرة OLED، يعمل بشكل مشابه للساعات الذكية.

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تنطلق النسخة الطويلة في السوق الصيني فقط، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 430 ألف يوان (ما يعادل 1.04 مليون جنيه مصري)، ومن المقرر أن تحل مح النسخة العادية القصيرة من إيفوك. ورغم عدم توضيح ما إذا كان سيتم إطلاق النسخة في أسواق أخرى، إلا أنه من المرجح أن تقتصر على السوق الصيني فقط.