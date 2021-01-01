

Infinix تطلق سماعات أذن XE21 TWS الجديدة كلياً Infinix تطلق سماعات أذن XE21 TWS الجديدة كلياً

أعلنت Infinix اليوم عن إطلاق سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية XE21TWS الجديدة بالكامل والمصممة بألوان زاهية والتي توفر عمر بطارية طويل واتصال ذكي وصوت قوي ووقت استجابة منخفض للغاية.



تم تصميم Infinix XE21 TWS لتعزيز وتحسين تجربة الترفيه لدى المستخدمين الشباب، كجزء من النظام البيئي الذكي الذي تسعى انفينكس لتدشينه فى السوق المصري، لذلك تعد سماعات الأذن الأداة الصوتية الأكثر استخدامًا بناءً على دراساتنا المتعمقة لاحتياجات المستهلكين من الشباب.



من جانبه، قال بن-جامين المدير العام لشركة Infinix Mobility : "توافقاً مع الحمض النووي للعلامة التجارية الشابة والعصرية Infinix، أطلقنا سماعات الأذنInfinix XE21 TWS ، التي تجمع بين التفكير التصميمي عالي الجودة والعصري للهواتف الذكية من Infinix وتوفير تجربة ممتازة لسماعة الأذن وعمر بطارية طويل جدًا".

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ألوان زاهية وتصميمات أنيقةتأتيInfinix XE21 بخمسة ألوان ملفتة للنظر: الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والوردي، في جو باستيل غير مشبع لإعطاء سماعات الأذن مظهرًا أكثر أناقة ورشاقة، حيث تلبيInfinix XE21 TWS الاحتياجات الفردية المتنوعة لجميع أولئك الذين يبحثون عن منتجات ملونة تعمل بشكل جيد.ولتعزيز الراحة والاستقرار ، تتميز سماعات Infinix XE21 بتصميم مريح ، مما يسمح للمستمعين بالاستمتاع بألحانهم لساعات متواصلة، كما ينفرد التصميم في Infinix XE21 TWS بشكل يشبه الحصى مع جوانب غير متساوية ، مع ذلك هي مستديرة وسهلة الحمل ، وهو تصميم جمالي جديد تمامًا مستوحى من الطبيعة.عمر البطارية يدوم لمدة أسبوعيعد إطلاقInfinix XE21 علامة فارقة في تطور منتجات Infinix الصوتية ، مع التركيز بشكل خاص على عمر البطارية الطويل جدًا.حيث تستطيع شحنة واحدة الاستمرار إلى 7 ساعات من الاستماع المتواصل ، ترتفع إلى 35 ساعة عند اقترانها بعلبة الشحن، و بفضل عمر البطارية الذي يدوم لمدة أسبوع ، فإنInfinix XE21 تعد مثالية لسماع الموسيقى والبودكاست والأفلام والكتب الصوتية وحتى جلسات الألعاب المكثفة.تأتي السماعة مع شاحن من نوع Type-C بشكل قياسي ، وتعمل سماعات الرأس بسلاسة مع هاتفك الذكي أو اللاب توب أو الجهاز اللوحي ويمكن شحنها باستخدام نفس الكبل.وتعدInfinix XE21 واحدة من عدد قليل من منتجات TWS التي تدعم شحن Type-C في هذه الفئة السعرية ، مما يوفر أقصى قدر من الراحة للعملاء.جودة صوت عاليةتأتيInfinix XE21 مع مجموعة من الميزات التي تساعد على تقديم تجربة صوتية رائعة حقًا، وهي تشمل الاتصال الفوري مع ناقل حركة مستقر 10 أمتار بفضل رقائق Bluetooth ATS3015 وأحدث تقنيات Bluetooth 5.0 ، حيث أن ناقل الحركة ثنائي القناة ، يتصل معInfinix XE21 TWS مباشرة قبل اقترانها بالهاتف مع إرسال إشارة سريعة ومستقرة.وستوفر XE21 TWS للمستهلكين استقرارًا قويًا وجودة مكالمات رائعة وتجربة ألعاب سلسة كالحرير في كل مرة استخدام.صوت غامر حقًاينتج عن غشاء الجرافين القوي والسميك تجربة ألعاب غامرة بعمق، حيث إنه يضمن استعادة قريبة للإشارة الحالية بنسبة 100٪ ، ومطابقة دقة الصوت الأعلى وتشويه الصوت المنخفض لتقديم موسيقى مذهلة وجودة صوت عالية الدقة.وتتمتع Infinix XE21 بقدرة توطين الصوت الذي ينتج عنه مؤثرات صوتية ممتازة تمنحك ميزة داخل اللعبة فقط عندما تحتاجها، فلا تفوت هذه الخطوات المخادعة مرة أخرى عند إعادة شحن سلاحك.زمن انتقال منخفض للغايةيحافظ مستوى الصوت الاحترافي في الألعاب على زمن الوصول إلى 60 مللي ثانية ، مما يجعل من Infinix XE21 سماعات الأذن اللاسلكية المثالية للاعبين الذين يريدون ردود فعل صوتية فورية لتجربة ألعاب ممتازة، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب ، فإنه يمنح المستهلكين أيضًا تجربة صوتية رائعة عند العودة إلى الموسيقى والأفلام المفضلة لديهم.واتخذت Infinix خطوة مهمة في بناء نظام Infinix البيئي من خلال هذا المنتج الجديد، حيث يبدأ نظام Infinix البيئي الحالي بتقنية مبتكرة في الهواتف المحمولة و TWS وما إلى ذلك.كما أطلقت Infinix لا ب توب INBOOK في بعض المناطق حول العالم، و من المتوقع أن يتم إطلاقه في مصر بنهاية عام 2021.ولا تزال Infinix تعمل على بناء نظامها الإيكولوجي ، وتشترك في تطوير القدرات حول ابتكار جديد: العمل بشكل تعاوني وتنافسي لدعم المنتجات الجديدة ، وتلبية احتياجات العملاء ، وفي النهاية دمج الجولة التالية من الابتكارات لتقديم أفضل منتج للمستخدم.سعر مفاجأة وعروض مذهلةستتوفرInfinix XE21 في الأسواق المصرية في 17 يوليو 2021 بسعر 499 جنيه وبداية من يوم 18 يوليو سيكون هناك FLASH SALE يتضمن عرض HOT10S + XE21 مع خصم 400 جنيه ، وسيكون العرض متاح على منصتي NOON و XPARK .