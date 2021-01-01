

سبيد تيست :سرعة إنترنت الموبايل في مصر 23.99 ميجا سبيد تيست :سرعة إنترنت الموبايل في مصر 23.99 ميجا

تراجع متوسط سرعة إنترنت الموبايل، في مصر خلال يونيو 2021 إلى حوالي 23.99 ميجا بايت مقارنة بنحو 24.18 ميجا بايت خلال مايو 2021.



وحسب مؤشر ”Speed Test” لقياس أداء الشبكات، حافظت مصر على ترتيبها في تصنيف متوسط سرعة إنترنت الموبايل، على مستوى العالم، خلال شهر يونيو 2021، لتحتل المرتبة الـ 97 من أصل 137 دولة، وهو نفس الترتيب خلال مايو الماضي.



وبلغ متوسط معدل تحميل البيانات ”الداونلود” 23.99 ميجا بايت في مصر مقابل 9.91 ميجا بايت متوسط معدل رفع البيانات ”الآبلود”

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واحتلت مصر المرتبة 12 عربيا بسرعة الخدمة بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين وعمان ولبنان والمغرب والعراق وتونس والأردن، كما جاء ترتيب مصر في المركز السابع بقارة إفريقيا بعد كل من جنوب أفريقيا والمغرب وتونس والكاميرون وموريشيوس وانجولا.متوسط سرعة انترنت الموبايل في العالموعلى مستوى العالم ، سجل متوسط معدل تحميل البيانات ”الداونلود” 55.34 ميجابايت مقابل 12.69 ميجا بايت متوسط معدل رفع البيانات ”الآبلوود”.أسرع 10 دول عالميا في خدمات إنترنت الهاتف المحمولواحتلت الإمارات العربية صدارة الترتيب العالمي، حيث سجل متوسط سرعة الخدمة بها نحو 193.51 ميجابايت وتلتها كوريا الجنوبية وقطر والنرويج وقبرص والصين والمملكة السعودية والكويت واستراليا لوكسمبورج على الترتيب كأسرع 10 دول عالميا في خدمات إنترنت الهاتف المحمول.