

سعر ومواصفات الهاتف Honor Magic3 Pro سعر ومواصفات الهاتف Honor Magic3 Pro

بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس موعدا للإعلان عن سلسلة هواتف Honor Magic3 Series، ظهر تسريب جديد يكشف عن السعر وبعض المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف الرائد الذي يعرف باسم Honor Magic3 Pro، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على أبرز ما جاء في التسريب.



مواصفات الهاتف Honor Magic3 Pro

هذا الهاتف الرائد القادم سيصل مع شاشة بحواف منحنية وبدون أي ثقوب مما يعني أنه سيحتوي على كاميرا سيلفي تحت الشاشة التي تأتي بحجم 6.76 بوصة وبدقة 1228 بكسل، وسيتم تشغيله بالمعالج الرائد Qualcomm Snapdragon 888 Plus المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبالتأكيد سيعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل وأحدث واجهة مستخدم من هونور.



الهاتف Honor Magic3 Pro سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف بكاميرا رئيسية عالية الدقة مع مستشعر كبير تدعم تصوير الفيديوهات بجودة قد تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية بجانب عدسة مقربة منظار مع دعم تقريب هجين يصل إلى 100x بالإضافة إلى كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق ولكن من المتوقع أن يكون هناك كاميرا فائقة الاتساع بدلا من الكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق.

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ووفقا لهذا التسريب أيضا فإن هاتف Magic3 Pro سيدعم شحنا سلكيا سريعا بقوة 100 واط وسيدعم أيضا شحنا لاسلكيا بقوة 50 واط.وبخصوص السعر فكشف لنا هذا التسريب أن الهاتف Honor Magic3 Pro سيصل بسعر يبدأ من 770 دولارا أمريكيا بينما سيبدأ سعر الهاتف العادي Magic3 من 620 دولارا أمريكيا.