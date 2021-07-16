أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، تمضى بقوة نحو التحول الرقمي؛ لتصبح مصلحة رائدة في خدمة المواطنين.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أننا لدينا خطة استثمارية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالطاقات الإنتاجية للمصلحة من خلال اقتناء أحدث المعدات التى تتسق مع أفضل المعايير العالمية.
وأوضح الوزير، أن تشغيل خطوط إنتاج العملات المعدنية آليًا خلال الفترة الماضية؛ أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 50%، وأن حجم الفكة المطروحة فى الأسواق بلغ نحو 34 مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد في توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، ومواقف الركوب الجماعية، على ضوء حجم أعمالهم.
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التعليقات على المالية: رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية «الفكة» بنسبة 50%
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