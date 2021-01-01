فشل إثيوبيا في تخزين 18.5 مليار متر مكعب في سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة


حصلت «المصري اليوم» على صور نشرها نشطاء إثيوبيون توضح اللقطات الأولى لعبور المياه أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة، عقب الانتهاء رسميا من الملء الثانى للسد.

وطبقا لكلام الخبراء فإن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 573 مترا، وهو ما يعنى فشل المخططات الإثيوبية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، فوق الـ 5 مليارات متر مكعب الموجودة منذ الملء الأول، بإجمالى 18.5 مليار متر مكعب.

وقال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إنه رغم ضعف تخزين الملء الثاني الذي وصل إلى 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

ووفقا لوكالة روسيا اليوم، فإن وصول بحيرة سد النهضة إلى منسوب الخرسانة الحالية إلى 573 مترا، سوف يصعب رفع الخرسانة الحالية أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار، مشيرا إلى أنه عند منسوب 573 مترا سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية.

المصدر: almasryalyoum

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