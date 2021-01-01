شهدت حركة القطارات في محطة مصر برمسيس ارتباك بسبب سقوط عربتين من قطار الركاب رقم 158 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر أثناء دخول محطة مصر وتحديد أمام برج مراقبة حركة القطارات الشمالى بالمحطة.
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن عربتين خرجتا عن مسارهما على شريط السكة الحديد وجارى رفعهما وإعادتهما إلى مسارهما على القضبان من أجل استنئاف حركة القطارات لطبيعتها في محطة مصر في وقفة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت هيئة السكة الحديد الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.
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التعليقات على خروج عربتى قطار ركاب عن القضبان فى محطة مصر
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