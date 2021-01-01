

حب مات.. ماذا يعني رمز القلب الأسود بقائمة الإيموجى على واتساب؟ حب مات.. ماذا يعني رمز القلب الأسود بقائمة الإيموجى على واتساب؟

احتفل العالم أمس الموافق ١٧ يوليو، بيوم الإيموجى العالمي أو ما يعرف World Emoji Day، وهى الرموز التعبيرية المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، ومن بينها واتسآب WhatsApp، وعلى الرغم من أن تطبيق التراسل الفوري يمتلك مكتبة ملصقات تبلغ 3000 رمز تعبيري، ولكن هل تعلم إلى ماذا ترمز جميع الصور الرمزية بالتطبيق.



وبحسب ما ذكره موقع "sundayvision"، إذا أرسل إليك أحد الأشخاص على واتسآب الرمز التعبيري أو الإيموجى على شكل قلب أسود، فعليك أن تعرف معناها أولا، حتى لا تتردد في إرسالها إلى شخص ما مرة أخرى.



إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون إرسال الإيموجي، بدلا من الرسائل النصية على واتساب، فعليك أن تعلم ماذا تعني بعض الرموز التعبيرية الموجودة على واتساب، وفيما تستخدم.

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يشتهر واتساب بأنه تطبيق المراسلة الأكثر استخداما في العالم، ومن خلال هذا البرنامج، يمكنك إرسال رسائل نصية أو ملفات وسائط مع أي شخص تريد ببساطة عن طريق تسجيل رقم هاتفه الخلوي على جهازك أو مسحه ضوئيًا بسهولة عن طريق رمز الاستجابة السريعة Qr Code، وذلك إلى جانب بعض الميزات الأخرى من بينها رموز الإيموجي الشهيرة.ولكن ما لا يعلمه الكثير من المستخدمين، يوجد ضمن تطبيق واتساب حوالي 500 رمز تعبيري مقسمة إلى أقسام مخصصة، مثل الوجوه والأشياء والرياضة والمهن وأجزاء من جسم الإنسان والطعام وأعلام الدول والمزيد، وخلال السطور التالية سوف نخبرك عن واحدا منهم على وجه الخصوص.ويستخدم الأشخاص الإيموجى للتعبير عن مشاعرهم عند التراسل مع شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هل تعلم أن هناك رمز لقلب أسود على تطبيق واتساب؟، إذا كنت قد استخدمتها في محادثاتك دون مراعاة معناه الحقيقي، سنشرح المزيد عن هذا الرمز التعبيري خلال السطور التالية.ماذا يعني إيموجي القلب الأسود على واتساب WhatsApp؟وفقا لموقع الويب المعني بالرموز التعبيرية Emojipedia، فإن الإيموجى القلب الأسود على واتساب، يعبر عادةً عن الحداد على فقدان أحد الأحباء، أو ببساطة حب مات بالفعل، أو أنك تمر بفترة مظلمة في حياتك.وقد يأتي الإيموجى القلب الأسود على واتساب أيضا، للتعبير عن المرض أو الحزن أو شكل من أشكال الفكاهة السوداء، ولكن على الرغم من حقيقة أن لون الإيموجي قاتم، إلا أنه لا يزال هو الأكثر استخدامًا للحب والعاطفة.ويشير موقع Emojipedia، إلى أن هذا الرمز التعبيري المحدد يُعرف أيضًا باسم Black Heart وقد تمت الموافقة عليه كجزء من Unicode 9.0 في عام 2016، ولكنه قد يختلف في المظهر أو التصميم على بعض الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر، أو هواتف شاومي، أو سامسونج أو مايكروسوفت.