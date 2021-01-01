الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، صباح اليوم الاثنين .
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 سي)، وتعتبر الأقمار الصناعية هي المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة ياوقان-30.
كان على متن الصاروخ الحامل أيضا (تيانتشي-15)، وهو قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي.
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