قررت شركة جوجل إضافة تحديث جديد لتطبيق مكالمات الفيديو Google Duo،حيث قامت بإعادة تصميم الشاشة الرئيسية للتطبيق، كما أضافت زر "مكالمة جديدة" باللون الأزرق، والذي سيجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة بضغطة زر واحدة.
ووفقاً لموقع "9to5google"، أتاحت شركة جوجل إضافة التحديث الجديد لتطبيق Google Duo، لعدد من المستخدمين بعد ساعات فقط من إعلان الشركة، والذي يأتى كنسخة تجريبية، حيث تظهر الشاشة الرئيسية للتطبيق اضافة زر "مكالمة جديدة" فى أسفل الشاشة جهة اليمين، بينما يستطيع المستخدم البحث عن جهات الإتصال الخاصة به من خلال أيقونة البحث أعلى الشاشة، فيما تحتوي ما تبقى من الشاشة على عرض لجهات الأتصال.
ويعمل زر "المكالمة الجديدة" في تطبيق Google Duo من جوجل أيضاً كـ زر رئيسي لجميع التعاملات داخل التطبيق، وتعد مهمته الرئيسية هى بدء المحادثات مع جهات الأتصال الأخرى والمجموعات، كما سيمكن المستخدمين من رؤية جهات الإتصال ودعوة الآخرين للإشتراك فى التطبيق، بالإضافة إلى إنشاء المجموعات الخاصة، وإظهار قائمة بالمستخدمين عبر أيقونة البحث.
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التعليقات على بضغطة واحدة .. جوجل تضيف زر مكالمة لتطبيق الفيديو Google Duo
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