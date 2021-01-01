

تسريبات : مواصفات مذهلة لهاتف سوني القادم Sony Xperia 1 III تسريبات : مواصفات مذهلة لهاتف سوني القادم Sony Xperia 1 III

تعمل شركة سوني Sony اليابانية على إطلاق هاتف ذكي جديد تحت اسم Sony Xperia 1 III، والتى سيأتي بالعديد من الميزات الفريدة، والإمكانات العالية، حيث ستاتي الشاشة من نوع OLED بدقة عرض فائقة الجودة 4K، وإعدادات كاميرا مذهلة.



ووفقاً لموقع The Verge يأتي هاتف سوني الذكي Sony Xperia 1 III، بشاشة من نوع OLED، بجودة عرض 4K، بدقة 1644X3840 بكسل، وبنسبة عرض إلى إرتفاع 9:20، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مغطاة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع هيكل طويل فائق النحافة، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصابع مدمج فى زر الطاقة.



وسيتم تشغيل هاتف Sony Xperia 1 III من سونى بمعالج Snapdragon 888، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، قابلة للتوسعه من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

قد يعجبك أيضا...

وسيحتوي هاتف سونى الذكي Sony Xperia 1 III على كاميرا ثلاثية خلفية، كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل، والتي تحتوي على بعدين بؤريين، وتستخدم مستشعرًا ضبط تلقائي للصورة، لتحقيق سرعات ضبط فائقة، بالإضافة إلى تقنية AF المزدوجة للكشف والتتبع.وسيحزم هاتف سونى Sony Xperia 1 III، بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، كما يحتوي على مكبرات صوتية أمامية مزدوجة.السعر المحتمل لهاتف Sony Xperia 1 IIIوسيتوفر هاتف Sony Xperia 1 III من سوني بسعر 1300 دولار ( أي ما يعادل 20 ألف و 400 جنية مصري.