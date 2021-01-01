

المواصفات الكاملة للهاتف OnePlus Nord 2 5G المواصفات الكاملة للهاتف OnePlus Nord 2 5G

كشفت شركة وان بلس OnePlus الصينية، المواصفات الكاملة لهاتفها الذكي القادم OnePlus Nord 2 5G، من فئة الهواتف المتوسطة، والقادم رسميا فى 22 يوليو المقبل، والذي سيأتي لأول مرة بسعر مناسب مع إمكانات متميزة للغاية.



ويعد هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، هو الأول من إنتاج الشركة الذي سيعمل بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك، والذي سيأتي بميزات متميزة وإمكانات عالية، وذلك وفقاً لموقع "gadgets" التقني.



مواصفات هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G

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وسيأتي هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، تدعم تقنية HDR10+، لصورة أكثر واقعية ونابضة بالحياة.وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 5G بمعالج Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل OxygenOS 11، مع بعض التحديثات لنظام أندرويد 11، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.وسيحتوي هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، بينما من المتوقع أن يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، كما سيأتي بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.ومن المتوقع أن يحزم هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط كما أنه سيدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G.السعر المحتمل لهاتف OnePlus Nord 2 5Gوسيتوفر هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بسعر 428 دولار "أي ما يعادل 6 آلاف و 700 جنية مصري"، لخيار ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، بينما يأتي بسعر 470 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري"، لخيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت.