حرق أسعار موديلات 2021 رابطة تجار السيارات تجيب

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات المصري، ان حرق تجار السيارات والموزعين لأسعار سيارات موديل 2021 ، من اجل حصص موديلات 2022 الجديدة كلام عار تماما من الصحة ، ولا وجود له نهائي ، بل بالعكس هناك موديلات 2019 في السوق المصري عليها " اوفر برايس".
تصريحات خاصة
وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان جميع الموديلات للسيارات " الزيرو" تباع بأسعارها الرسمية ، مضاف اليها " الاوفر برايس " بسبب قلة المعروض منها .
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