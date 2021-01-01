كشفت مجموعة فولكس فاجن عن استراتيجيتها "New Auto" هذا الأسبوع، حول كيف تخطط للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق، وطرح المزيد من السيارات الكهربائية بالكامل، وهي خطوة تخطط لها جميع شركات صناعة السيارات، للوصول إلى انبعاثات صفرية.
وتحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن هربرت ديس عن كوبرا وألفا روميو، وأوضح أنه بالاستفادة من الأجهزة التي طورتها فولكس فاجن، فإن كوبرا الإسبانية تتفوق بالفعل على ألفا روميو.
وتعتبر العلامتان التجاريتان الرياضيتان متنافستين، على الرغم من أن تشكيلتهما من السيارات مختلفة، حيث تنتج ألفا روميو طرازين فقط هما جوليا سيدان وستلفيو SUV، بينما تبيع كوبرا سيارة كهربائية هاتشباك مدمجة، وسيارة كروس أوفر.
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التعليقات على رئيس فولكس فاجن يصرح: كوبرا تتفوق على ألفا روميو
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