

رئيس فولكس فاجن يصرح: كوبرا تتفوق على ألفا روميو رئيس فولكس فاجن يصرح: كوبرا تتفوق على ألفا روميو

كشفت مجموعة فولكس فاجن عن استراتيجيتها "New Auto" هذا الأسبوع، حول كيف تخطط للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق، وطرح المزيد من السيارات الكهربائية بالكامل، وهي خطوة تخطط لها جميع شركات صناعة السيارات، للوصول إلى انبعاثات صفرية.



وتحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن هربرت ديس عن كوبرا وألفا روميو، وأوضح أنه بالاستفادة من الأجهزة التي طورتها فولكس فاجن، فإن كوبرا الإسبانية تتفوق بالفعل على ألفا روميو.



وتعتبر العلامتان التجاريتان الرياضيتان متنافستين، على الرغم من أن تشكيلتهما من السيارات مختلفة، حيث تنتج ألفا روميو طرازين فقط هما جوليا سيدان وستلفيو SUV، بينما تبيع كوبرا سيارة كهربائية هاتشباك مدمجة، وسيارة كروس أوفر.

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وكانت فولكس فاجن قد حاولت عدة مرات الاستحواذ على ألفا روميو التي تملكها مجموعة ستيلانتيس، وصرح الرئيس السابق للمجموعة الألمانية فرديناند بيتش في عام 2011 أن شركة ألفا روميو ستزدهر تحت سيطرة فولكس فاجن من خلال الوصول إلى محركات بورش. وكانت آخر المحاولات في عام 2018 ولم تنجح أيضًا.