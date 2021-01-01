كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد

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صورة الخبر: كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد
كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد

تشهد فئة الشاحنات الفخمة إقبالاً ملحوظًا من المستهلكين، ربما لرحابتها وتعدد أغراضها. والسيارة كرنفال من كيا تنتمي إلى هذه الفئة، وتقدم الصانعة الكورية منها إصدارًا أكثر فخامة ليكون موديل عام 2022، وهو مزود بأربعة مقاعد تلغي التصميم المكون من ثلاثة صفوف لصالح تكوين الصفين.

تتمتع السيارة كرنفال الجديدة بمقاعد شبيهة بمقاعد الدرجة الأولى على متن الطائرات، وهي مكسوة بجلد نابا الفاخر المبطن ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى طاولات فردية لكل راكب.

تحتوي المقاعد على مجموعة من التعديلات الكهربائية، والتي يمكن التحكم فيها جميعًا إما عن طريق شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات أو عبر هاتفك. يمكن للشاشة التحكم في وظائف أخرى، بما في ذلك الإضاءة وتكييف الهواء وجهاز تليفزيون ذكي مقاس 21.5 بوصة.

وتتوافر في السيارة خاصية تدليك القدمين عن طريق المدلك الآلي المدمج، مع توفير صندوق تخزين للأحذية في المقعد الخلفي.

ليس هذا هو مظهر الترف الوحيد في السيارة الفاخرة، بل هناك أيضًا خزانة للمشروبات سواء الساخنة أو الباردة، بالإضافة إلى حاملات أكواب يمكن تسخينها أو تبريدها.

يبلغ سعر السيارة نحو 75 ألف دولار، وهو لا يبدو سعرًا باهظًا بالنسبة إلى مميزاتها، خصوصًا أن الفئة S من مرسيدس التي تتمتع بمستوى عالٍ من الفخامة يبدأ سعرها من 110 آلاف دولار.

صورة الخبر: كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد

صورة الخبر: كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد

المصدر: عالم السيارات

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