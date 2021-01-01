تشهد فئة الشاحنات الفخمة إقبالاً ملحوظًا من المستهلكين، ربما لرحابتها وتعدد أغراضها. والسيارة كرنفال من كيا تنتمي إلى هذه الفئة، وتقدم الصانعة الكورية منها إصدارًا أكثر فخامة ليكون موديل عام 2022، وهو مزود بأربعة مقاعد تلغي التصميم المكون من ثلاثة صفوف لصالح تكوين الصفين.
تتمتع السيارة كرنفال الجديدة بمقاعد شبيهة بمقاعد الدرجة الأولى على متن الطائرات، وهي مكسوة بجلد نابا الفاخر المبطن ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى طاولات فردية لكل راكب.
تحتوي المقاعد على مجموعة من التعديلات الكهربائية، والتي يمكن التحكم فيها جميعًا إما عن طريق شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات أو عبر هاتفك. يمكن للشاشة التحكم في وظائف أخرى، بما في ذلك الإضاءة وتكييف الهواء وجهاز تليفزيون ذكي مقاس 21.5 بوصة.
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التعليقات على كيا تكشف عن كرنفال هاي ليموزين ذات الأربعة مقاعد
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