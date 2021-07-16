أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم

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أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 يوليو 2021.

وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين ١.٥٠ و٢.٧٥جنيه للكيلو، والبطاطس من ٤ إلى ٥.٥٠ جنيه، والبصل من ١.٥٠ إلى ٣ جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ١.٥٠ إلى ٣جنيهات، والفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٠جنيهات، والفلفل الرومي بـ4 جنيه، والثوم ما بين ١٧ إلى ٢٧جنيهاً وبامية ٧ إلى ١٣ جنيهاً.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي ٢.٥٠ إلى ٤.٥٠ جنيه، والملوخية١.٥٠ إلى ٣.٥٠جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من ٦ إلى ١٦جنيهًا ويتراوح سعر كيلو بامية من ٩ إلى ١٣ جنيهًا .

وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة «نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط»، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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