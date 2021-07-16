

سعر الذهب اليوم الاثنين 19 يوليو 2021 سعر الذهب اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 19 يوليو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 790 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.



سعر الذهب بالجنيه المصري:



العيار السعر

عيار 24 : من 903 إلى 905

عيار 22 : من 828 إلى 830

عيار 21 : من 790 إلى 792

عيار 18 : من 677 إلى 679

عيار 14 : من 527 إلى 528

عيار 12 : من 451 إلى 453

الاونصة : من 28.079 إلى 28.150

الجنيه الذهب : من 6.320 إلى 6.336

الكيلو : من 902.857 إلى 905.143