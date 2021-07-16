سعر الذهب اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 19 يوليو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 790 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب بالجنيه المصري:
العيار السعر
عيار 24 : من 903 إلى 905
عيار 22 : من 828 إلى 830
عيار 21 : من 790 إلى 792
عيار 18 : من 677 إلى 679
عيار 14 : من 527 إلى 528
عيار 12 : من 451 إلى 453
الاونصة : من 28.079 إلى 28.150
الجنيه الذهب : من 6.320 إلى 6.336
الكيلو : من 902.857 إلى 905.143
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