

سعر الدولار اليوم الاثنين 19-7-2021 مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الاثنين 19-7-2021 مقابل الجنيه

شهدت اسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-7-2021 ، في البنوك المصرية، فقد بلغ سعر الدولار اليوم فى مصر مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، حسب تحديث البنك الاهلي المصري بداية تعاملات اليوم.



وتداولت البنوك أسعار الدولار بين نطاق 15.62 إلى 15.66 جنيه للشراء و 15.72 إلى 15.76 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك الأهلي الكويتي ، المصري الخليجي عند مستوى 15.66.



ويستعرض موقع أموال الغد سعر الدولار في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى بداية التعاملات والتى جاءت كالتالى:

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اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكوميةيضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة ، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدولار وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.فقد بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الدولار كالتالى:سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولبلغ سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار في بنك البركةبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلاميوطرح مصرف أبوظبي الاسلامي سعر الدولار بنحو 15.65 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم فى بنك HSBCووصل سعر الصرف في بنك HSBC إلى15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجاري الدوليوعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بحوالى 15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك أبوظبي التجاريوصل سعر الدولار في بنك ابوظبي التجاري إلى15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك المركزى المصرىاستقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، اليوم عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع