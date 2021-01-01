كويكب بحجم ضعف ساعة بيغ بن يدخل مدار الأرض هذا الأسبوع بسرعة 8 كم في الثانية

أكد علماء ناسا أنه من المتوقع أن يقطع كويكب بحجم ضعف حجم ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن، أقرب مسار له من الأرض بأمان نهاية هذا الأسبوع.
ووقع حساب مسار الصخرة الفضائية من قبل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) في وكالة الفضاء الأمريكية، وأكد المتتبعون أن الكويكب المسمى 2008 GO20 سيحقق"اقترابا وثيقا" من الأرض بعد ظهر يوم 24 يوليو. ومع ذلك، فإن الأخبار السارة تقول إن الكويكب لا يشكل أي تهديد لكوكبنا.
وسيمر الكويكب، الذي قد يصل عرضه إلى 200 متر، بمدار الأرض بأمان يوم السبت المقبل، بسرعة تقدر بنحو 8.18 كيلومتر في الثانية، أي نحو 18.299 ميل في الساعة.
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