

عميل يطلب استلام صور زفافه بعد 43 عامًا.. عميل يطلب استلام صور زفافه بعد 43 عامًا..

في واقعة غريبة، فوجئ مدير أحد ستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، في الإسكندرية، بعميل سابق، يطالبه باستلام صور حفل زفافه بعد مرور 43 عاما على تصويرها.



حضر صاحب الصور إلى ستوديو التصوير، وقدم إيصال استلام يعود تاريخه إلى عام 1978. مطالبا مدير المكان بالبحث عنها لاستلامها لأول مرة رغم مرور 43 عاما على زواجه.



ونشر أيمن منير، مدير ستوديو والده الذي يحمل اسم «منير شحاتة» نسخة من الإيصال الذي أحضره صاحب الصور، متعجبا من الموقف.

وعلق «منير» على التدوينة، قائلا: «أقسم باللة مش قادر أصدق. واحد جاى يسأل على صور الفرح بتاعتة والمشكلة إن هو بيسأل بجد. العميل جايب إيصال من سنة 1978.. يعنى متأخر 43 سنة بس».كواليس الواقعةيحكي «منير» لـ «المصري اليوم» تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن العميل الذي يبدو على ملامحه أنه تجاوز الستين من عمره، حضر إلى المكان بغرض استخراج مجموعة صور على صورة حديثة التقطها في استدويو آخر، ثم فاجأه بطلبه غريب.يقول مدير استدوديو التصوير: «طلع من جيبه إيصال استلام وسألني لو في إمكانية إنه يلاقي صور حفل زفافه دي لسه موجودة عندنا».اعتقد المصور في البداية أن الإيصال عمره عام أو عامين على الأكثر، إلا أنه فوجئ بشكل الإيصال القديم، واكتملت الصدمة عندما لاحظ التاريخ المدون.يظهر في الإيصال أن العميل التقط الصور الزفاف يوم 29 أبريل عام 1978. بينما تاريخ الاستلام بعدها بـ 6 أيام، أي 5 مايو عام 1978.تعجب المصور من الموقف، خاصة أن الإيصال مدون في آخره ملحوظة مفادها «لا يعتمد هذا الايصال بعد مضي 30 يوما من تاريخه». ومع ذلك لم يبد «منير» أي اعتراض على طلب العميل، وقرر أن يمنحه أملا في البحث داخل أرشيف الاستوديو.يؤكد «منير»: «من الصدمة مقدرتش أسأله عن سبب التأخير 43 سنة، ولا أقوله إني الوصول للصور مستحيل، وكل اللي قدرت أقوله إني هحاول أدور عليها، وطلبت منه أحتفظ بالإيصال كأرشيف عندي حتى لو موصلتش للصور».يظهر في الإيصال عدد الصور التي التقطها الزوجان، ويبلغ 12 صورة، من فئة «الكارت». ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق 4 جنيهات فقط لا غير، دفعها العميل كاملة وقت التصوير.تاريخ الاستوديويقع استوديو التصوير في شارع مصطفى كامل، باكوس رمل إسكندرية. ويعود تاريخه إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث كان ملكا للجد في البداية، تحت اسم «ستوديو الشعب». وفي الستينيات ورثه الابن وحول اسمه إلى الاسم الحالي «ستوديو منير شحاتة».وعن تاريخ الاستوديو، يشير الحفيد أيمن منير، مدير الاستوديو في الوقت الحالي، إلى أنه كان من أوائل الاستوديوهات في الإسكندرية التي تعتمد تقنية «التكنيوكولر» أي التصوير بالألوان، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تلوين العيون.ويشرح «منير» فكرة تلوين العيون التي كانت طفرة حديثة في عالم التصوير آنذاك، قائلا: «بيتم تلوين العين يدويا على النيجاتيف قبل الطباعة، باستخدام أقلام معينة، بناءً على طلب العميل».



