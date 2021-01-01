

فوائد اللحمة الضانى على صحة الجسم (5 فيتامينات) فوائد اللحمة الضانى على صحة الجسم (5 فيتامينات)

يعتبر لحوم الضأن غنية بالبروتين العالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن. يتكون لحم الضأن بشكل أساسي من البروتين، ولكنه يحتوي أيضا على كميات متفاوتة من الدهون. توفر حصة 100 جرام من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية:



السعرات الحرارية للحوم:



الماء: 57% جرام

قد يعجبك أيضا...

البروتين: 25.6 جرامالكربوهيدرات: 0 جرامالسكر: 0 جرامالألياف: 0 جرامالدهون: 16.5 جرامكمية البروتين في لحم الضأنمثل أنواع اللحوم الأخرى، يتكون لحم الضأن بشكل أساسي من البروتين، فمحتوى البروتين في لحم الضأن المطبوخ قليل الدهن عادة ما يكون 25-26%.لحم أحمرويعد لحم الضأن هو مصدر بروتين عالي الجودة، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو والتجدد.لذلك، قد يكون تناول لحم الضأن أو أنواع اللحوم الأخرى، مفيدا بشكل خاص للاعبي كمال الأجسام، الرياضيين والأشخاص بعد الجراحة للتعافي.وبحسب موقع «هيلث لاين»، يشكل تناول اللحوم التغذية المثلى، كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.مستوى الدهون في لحم الضأنيحتوي لحم الضأن على كميات متفاوتة من الدهون اعتمادا على النظام الغذائي للحيوان والعمر والجنس والأعلاف. فمحتوى الدهون عادة نحو 17-21%.وتتكون الدهون في لحم الضأن أساسا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة- بكميات متساوية تقريبا- ولكنها تحتوي أيضا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة.وبالتالي، فإن حصة 3.5 أونصة (100 غرام) من لحم الضأن المشوي توفر 6.9 غرام من الدهون المشبعة، و7 غرام من الأحادية غير المشبعة، و1.2 غرام فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة.يحتوي دهن الضأن أو الشحم عادة على مستويات أعلى قليلا من الدهون المشبعة مقارنة بلحم البقر ولحم الخنزير.لطالما اعتبرت الدهون المشبعة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لكن العديد من الدراسات لم تجد أي ارتباط بين لحم الضأن وأمراض القلب.الفيتامينات والمعادن للحوم:فيتامين ب 12فهو مهم لتكوين الدم ووظائف المخ. الأطعمة المشتقة من الحيوانات غنية بهذا الفيتامين، بينما تفتقر إليه النظم الغذائية النباتية. وقد يسبب النقص فيه فقر الدم والضرر العصبي.الزنكعادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات. فهو معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات، مثل الأنسولين والتستوستيرون.فيتامين ب 3يعتبر هذا الفيتامين مهم لمجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك، حيث قلة هذا الفيتامين تنذر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.الفوسفوريوجد الفوسفور في معظم الأطعمة، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.الحديدلحم الضأن غني بالحديد.