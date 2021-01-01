توفي الفنان الدنماركي، كورت فيسترجارد، المعروف برسم صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أفادت عائلته لوسائل إعلام دنماركية أمس الأحد.
وحسب موقع روسيا اليوم، قالت عائلته، إن "فيسترجارد توفي أثناء نومه بعد فترة طويلة من اعتلال صحته".
وكان الرسام وراء 12 رسما نشرتها صحيفة "Jyllands-Posten" اليومية المحافظة عام 2005 تحت عنوان "وجه محمد"، أثار أحدها غضبا خاصا.
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التعليقات على وفاة رسام الكاريكتير الدنماركى صاحب الرسوم المسيئة للرسول
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