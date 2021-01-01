ممنوعات صحية في صيام يوم الوقفة



صيام صيام

تحتفل الأمة الإسلامية يوم الإثنين القادم بـ يوم وقفة عرفات و يحرص الكثير من الأشخاص على صيام يوم الوقفة، فيعتبر صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وأنه يكفر ذنوب سنتين مما يدفع الكثيرون إلي صيام هذا اليوم.







ولكن يخشي البعض من الشعور بالتعب و الإرهاق خلال صيام يوم الوقفة نظرا لارتفاع درجات حرارة الجو و ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي الشعور بالتعب.

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نصح موقع healthline ، بتناول الأطعمة الخفيفة عند الإفطار وعدم الإفراط في تناول الطعام، و يفضل تناول الأطعمة التي يسهل هضمها ، حتى لا ترهق جهازك الهضمي.قد يكون من الصعب هضم جسمك بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو حتى الألياف ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة و أحذر تناول المشروبات الغازية و البرجر و الأطعمة سريعة التحضير.من ناحية أخرى ، يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يسهل هضمها وتحتوي على القليل من البروتين وبعض الدهون الصحية أن تكسر صيامك بلطف أكثر.وجبة إفطار مثالية للجسمفيما يلي بعض الأمثلة لما تأكله في وجبة إفطار يوم الوقفة-مشروب سموثييمكن أن تكون المشروبات الممزوجة طريقة ألطف لإدخال العناصر الغذائية إلى جسمك لأنها تحتوي على ألياف أقل من الفواكه والخضروات النيئة الكاملة.-فواكه مجففةيعتبر التمر مصدرًا مركّزًا للعناصر الغذائية التي كثيرًا ما تستخدم في الإفطار في المملكة العربية السعودية، قد يكون للمشمش والزبيب تأثيرات مشابهة .-الحساءيمكن للشوربة التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات سهلة الهضم ، مثل شوربة الدجاج، ولكن تجنب الحساء المصنوع من الكريمة الثقيلة أو كمية كبيرة من الخضار النيئة الغنية بالألياف.-خضرواتيمكن أن تكون الخضار المطبوخة والناعمة والنشوية مثل البطاطس خيارات طعام جيدة عند الإفطار.-الدهون الصحيةيمكن أن تكون الأطعمة مثل البيض أو الأفوكادو من الأطعمة الأولى الرائعة التي يجب تناولها بعد الصيام.يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية التي يمكن تحملها بشكل أفضل على تجديد العناصر الغذائية والإلكتروليتات المهمة مع تسهيل عودة الطعام إلى نظامك الغذائي.أضف الأطعمة الصحية الأخرى مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات والمكسرات والبذور واللحوم والدواجن والأسماك وارجع إلى تناول الطعام بشكل طبيعي.-احذر من تناول وجبة دسمةقد يكون من السهل تناول وجبة دسمة بين فترات الصيام.على الرغم من أن الصيام لا يركز على ما تأكله بقدر ما يركز عليه عندما تأكل ، إلا أنه لم يتم تصميمه ليكون ذريعة لتناول الأطعمة غير الصحية.-الإفراط في الأكل وتناول الوجبات السريعة بين فترات الصيام يمكن أن يلغي الفوائد الصحية للصيام بدلاً من ذلك ، اختر الأطعمة الكاملة المجهزة بأدنى حد ممكن قدر الإمكان لتحقيق الفوائد الصحية الشاملة.