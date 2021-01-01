أهم النصائح الصحية لمرضى القلب في عيد الاضحى

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أكل اللحوم عادة دينية تقليدية في عيد الأضحى، لذلك سوف نسلط الضوء على بعض النصائح الصحية الهامة للاستمتاع بـ تناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية، وخاصة لمرضى القلب ، فما هى أفضل اللحوم الصحية لمريض القلب .



إليك أهم النصائح الصحية الهامة للاستمتاع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية.



إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهي اللحم.

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تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية ، حيث أن مزيج الدهون والبروتينات في الوجبة نفسها يجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان ... إلخ).إضافة الخضار إلى جانب اللحوم (مثل: البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي ... إلخ) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.يفضل اختيار الأجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.تعتبر اللحوم المشوية طريقة تحضير صحية ، ولكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة ، كما يجب إزالة أي دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة ؛ لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. ولكن على الجانب الآخر ، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول ... إلخ). يجب ألا يتجاوز متوسط ​​استهلاك اللحوم 75-100 جم يوميًا.اللحوم الحمراء لمرضى القلبلحوم حمراءلحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى، وجدت دراسة رصدية أجريت على ما يقرب من 20000 فرد أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمعالجة يرتبط بوظيفة القلب السيئة. يتم تقديم البحث في ESC الوقائي لأمراض القلب 2021 ، وهو مؤتمر علمي عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة زهرة رئيسي إستبراغ من جامعة كوين ماري في لندن بالمملكة المتحدة: "أظهرت الدراسات السابقة وجود روابط بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة بأمراض القلب". 2،3 “للمرة الأولى ، قمنا بفحص العلاقات بين استهلاك اللحوم ومقاييس التصوير لصحة القلب. قد يساعدنا هذا في فهم الآليات الكامنة وراء الروابط التي لوحظت سابقًا مع أمراض القلب والأوعية الدموية. "شملت الدراسة 19408 مشاركًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. 4 فحص الباحثون جمعيات كمية المبلغ عنها ذاتيا من اللحوم الحمراء والمصنعة مع التشريح وظيفة القلب .