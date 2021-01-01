

ألوان صبغة الشعر ألوان صبغة الشعر

تبدأ كثير من الفتيات في التعرف علي ألوان صبغة الشعر الأكثر انتشارا في 2021، فضلا عن التعرف على التقنيات المناسبة والمنتجات الضروري للمساعدة على التخلص من التخمين والتوتر من تفتيح خصلات الشعر بدءًا من أفضل صبغات الشعر الأشقر إلى الشعر الداكن.







1- الباستيل هو المظهر المثالي لأولئك الذين يريدون شيئًا ممتعًا وهو من افضل ألوان صبغة الشعر في 2021

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2- الاحمر الناري، عاد هذا اللون من الصبغة المذهل باللون الأحمر بناءً على الطلب الشعبي بعد ظهوره في The Queen's Gambit، ليكون اللون الأنيق والمتطور هو اللون الأحمر الحقيقي، مما يعني أنه أعمق من اللون الأحمر النحاسي ، ولكنه أخف من اللون البني الداكن.3 - ذهبي اسود، المظهر الجديد لخصلات الشعر الداكنة للغاية له لمسة من اللون البني الممزوج بخصلات الاسود الذهبية وهو من اشهر الوان صبغة 2021احتياطات قبل صبغ الشعرإذا كان شعرك بطول كتفك او اطول فقد تحتاجي الي كمية مضاعفة من الصبغة لتغطية رأسك بالكامل ، اعتمادًا على سمك الشعر.قبل الصبغ طبقي اختبار الخصلة يعد أمرًا أساسيًا ، خاصة عند تجربة صبغة جديدة قم بتلوين القليل من الشعر المقصوص أو المخفي ثم انظر إلى النتيجة قبل الالتزام، لتجنب تلطيخ الملابس ، ارتدِ رداءًا قديمًا أو قميصًا بأزرار أمامية حتى لا تضطر إلى رفع رأسك عندما يحين وقت الشطف .القيام بتغطية الأسطح (الأرضية ، الحوض) بأكياس قمامة أو طبقات من ورق الجرائد يمكنك رميها بعد ذلك بدلاً من الملاءات أو المناشف التي يمكن أن تتشرب وتحتاج إلى الغسيل.يجب البدء بوضع صبغة الشعر على الجذور، نظرًا لأنهما هما المكان الذي يحدث فيه إعادة النمو أولاً وأقل جزء من الشعر تالفًا ، فإنهما يحتاجان إلى معظم الألوان ووقت المعالجة.اتركي لون الشعر يتطور وفقًا لمقدار الوقت المحدد في إرشادات العبوة، ثم قم بتمشيطه على باقي شعرك لتوزيعه بالتساوي وتجنب تأثير لونين.تقسيم الشعر الي أربعة او ستة أقسام كما يفعل محترفو الصالون (استخدمي مشابك الشعر إذا كنت ترغبين في ذلك) لضمان التغطية الكاملة ثم تابع اللون في المرأة امام الاضاءة الواضحة وعند الوصول الي الدرجة كل ماعليكي هو غسل شعرك جيدا من الصبغة بالبلسم المثبت للون.