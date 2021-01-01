

ماسك القهوة ماسك القهوة

يعد ماسك القهوة من أشهر الوصفات الطبيعية التي تستخدم لشد البشرة وعلاج التجاعيد، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الدهنية والحساسة، مما يجعله خيارا جيدا للنساء قبل العيد.







نقدم لكم طريقة عمل ماسك القهوة باللبن وماء الورد الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وشد التجاعيد والخطوط التعبيرية، وذلك وفقا لما أورده موقع " بولد سكاي" الهندي.

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مكونات ماسك القهوة لتفتيح والترطيب:2\1 ملعقة صغيرة قهوةملعقة كبيرة حليب4 نقاط ماء الوردطريقة عمل ماسك القهوة التفتيح والترطيب:_ في وعاء زجاجة كبير امزجي جميع المكونات وقلبيهم جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة._ اغسلي وجهك بالماء الدافئ جيدا ثم جففيه تماما ثم ضعي ماسك القهوة عليه._ اتركي ماسك القهوة واللبن على وجهك لمدة نصف ساعة تقريبا ولا تتحدثي كثيرا خلالها أو تتناول الطعام حتى يحقق نتائج أفضل في شد البشرة وعلاج المسام والتجاعيد.- اغسلي وجهك بعد جفاف الماسك بالماء الفاتر او البارد حسب الرغبة ولكن لا تستخدمي الماء الساخن نهائيا.- استخدمى ماسك القهوة باللبن وماء الورد مرة أو مرتين أسبوع ولكن لا تستخدميه يوميا مهما كانت نتائجه جيدة.