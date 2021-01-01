فتة الكبدة
تعد فتة الكبدة من أكلات عيد الأضحى الشرقية الجديدة وتمتلك مذاقا لذيذا ومميزا يجعل منها فكرة جيدة لكسر روتين أطباق عيد الأضحى التقليدية.
ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل فتة الكبدة لتقدم وجبة غير تقليدية على مائدة عيد الأضحى.
نقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فتة الكبدة
2 كوب أرز مصري
ملعقة كبيرة كركم سمنة بلدي
خبز بلدي محمص مكعبات
مرقة لحم
كيلو كبد وقلوب وكلاوي شرائح
ثوم صحيح
كمون
خل
فلفل أحمر حار
عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة صلصة
ملح
فلفل أسود
* شوحي الثوم مع السمنة البلدي ثم ضيفي الملح والفلفل والفلفل الحار حسب الرغبة ثم ضعي الكبدة والكلاوي والقلوب وقلبيهم جيدًا
لعمل الأرز
* سخني الشوربة ثم يضاف الكركم والسمنة البلدي والزيت وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الأرز وانتظري حتى تمام النضج
* ضعي العيش المحمص في طبق التقديم ثم ضيفي الكبد والكلاوي والقلوب بالصوص ثم يضاف الأرز بالكركم على جوانب الطبق وتزين بالبقدونس وتقدم الفتة
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