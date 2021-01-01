

فتة الكبدة فتة الكبدة

تعد فتة الكبدة من أكلات عيد الأضحى الشرقية الجديدة وتمتلك مذاقا لذيذا ومميزا يجعل منها فكرة جيدة لكسر روتين أطباق عيد الأضحى التقليدية.







ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل فتة الكبدة لتقدم وجبة غير تقليدية على مائدة عيد الأضحى.

قد يعجبك أيضا...

نقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.مقادير فتة الكبدة2 كوب أرز مصريملعقة كبيرة كركم سمنة بلديخبز بلدي محمص مكعباتمرقة لحمكيلو كبد وقلوب وكلاوي شرائحثوم صحيحكمونخلفلفل أحمر حارعصير ليمون2 ملعقة كبيرة صلصةملحفلفل أسود* شوحي الثوم مع السمنة البلدي ثم ضيفي الملح والفلفل والفلفل الحار حسب الرغبة ثم ضعي الكبدة والكلاوي والقلوب وقلبيهم جيدًالعمل الأرز* سخني الشوربة ثم يضاف الكركم والسمنة البلدي والزيت وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الأرز وانتظري حتى تمام النضج* ضعي العيش المحمص في طبق التقديم ثم ضيفي الكبد والكلاوي والقلوب بالصوص ثم يضاف الأرز بالكركم على جوانب الطبق وتزين بالبقدونس وتقدم الفتة