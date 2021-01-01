كيفية إزالة الدهون من البوتاجاز بحيل لن تتوقعها

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون
طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون تعتبر من أهم الامور لأن تراكم الدهون والشحوم المحترقة يجعل البوتاجاز غير جذاب وأقل كفاءة ، ولا تعمل المنظفات النموذجية على إزالة الدهون و الشحوم المحترقة التي توجد على سطح البوتاجاز.
وتبحث كثير من السيدات عن طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون ويقدم موقع hunker ، عدة خطوات و نصائح تساعدك في طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بأسهل الخطوات و الطرق، وذلك من خلال..
-قم بإزالة ملفات التسخين وماسكات الشحوم من المواقد الكهربائية، بالنسبة لمواقد الغاز قم بإزالة الشوايات المعدنية وقم بتغطية عناصر تسخين الغاز جيدًا بورق جرائد وشريط لاصق لتجنب دخول أي شيء فيها.
- اخلطي مقدارًا من عصير الليمون ومقدارًا من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ، رش هذا على الدهون و الشحوم المتراكمة واتركه لمدة 10 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.
- مرري قطعة قماش مبللة على المنطقة الدهنية ثم انثري طبقة من صودا الخبز عليها، اسمح لهذا بالجلوس لمدة 5 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.
- اسكب الكوكاكولا على الشحوم المحترقة، اترك هذا فورانًا لمدة 5 دقائق ، ثم افرك المنطقة بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.
- نبلل قطعة قماش مملوءة بالصابون بالماء، افرك المناطق المغطاة بالدهن المحترق بالضمادة حتى تتم إزالة كل الشحوم قد تضطر إلى شطف الضمادة بشكل دوري.
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