

الوسواس القهري الوسواس القهري

تمكن العلماء من اكتشاف تقنية جديدة لعلاج الوسواس القهري دون استخدام أدوية وهو ما يساعد على راحة المصابين بهذا المرض من المتاعب الشديدة التى تواجهم فى حياتهم نتيجة الإصابة به.







ووفقًا لما نشر فى موقع “ American Study Finds ”فإن الدراسة الجديدة تفجر مفاجئة كبرى لمن يعانون من اضطراب الوسواس القهري بل ودرجات الإدمان الخطيرة حيث أثبتت أنه يمكن التعافى من كافة المشكلات النفسية التى يتعرضون لها عن طريق هز أدمغتهم بشكل معين.

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وأهم ما يميز هذه التقنية الجديدة لعلاج الوسواس القهري هو أنها لا تحتاج للتدخل الجراحي وهى تستهدف القشرة المدارية في الدماغ وهي المنطقة المسؤولة عن السلوك الاجتماعي حيث وجدت الدراسة أن توجيه صدمات كهربائية صغيرة إلى الخلايا العصبية التي تتحكم في السلوك ساعد بشكل كبير فى تحسين حالة المرضى وإنهاء المشكلات السلوكية التى يعانون منها.وقال الدكتور روبرت راينهارت، أستاذ مساعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة وصاحب الدراسة، إن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تساعد فى علاج مجموعة من الاضطرابات القهرية الأخرى التي إذا تركت دون حل تهدد حياة ومستقبل الانسان وتجعله عرضة للإدمان والاكتئاب والسمنة.نتائج الدراسةوأوضحت نتائج الدراسة المنشورة في المجلة العلمية “نيتشر” أنه من الممكن تعطيل نشاط الدماغ السلبي والسلوك غير الجراحي لمساعدة الأشخاص المصابين بـ الوسواس القهري، تعمل التقنية الجديدة عن طريق وضع أقطاب كهربائية على فروة رأس المريض وذلك لإرسال تيارات كهربائية صغيرة بترددات معينة لاستعادة موجات الدماغ، ووجدوا أنها تقلل السلوكيات القهرية إلى 3 أشهر ، مع تحسن أكبر في الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة.وأوضح الباحثون المؤلفين للدراسة أن حوالى مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعاني من إحدى درجات الوسواس القهري ، ومع ذلك فإن فهم هذه السلوكيات غير مكتمل ولايوجد علاج فعال فى التخلص من هذا الاضطراب بشكل نهائي ، مرجحين أن تقنية علاج الوسواس القهري الجديدة فعالة على المدى الطويل .يذكر أن العلاجات الحالية لـ الوسواس القهري مثل مضادات الاكتئاب والأدوية الأخرى لاتحقق نتائج ذات تأثير قوى بل ويمكن أن تسبب آثار جانبية عديدة تضر الإنسان لذا تعد التقنية الجديدة باب أمل للتخلص من الوسواس القهري لأن نتائجها تستمر لفترة طويلة.