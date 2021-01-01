تعرف علي أستعدادات المنتخب الأوليمبي لمواجهة أسبانيا



المنتخب الأوليمبي المنتخب الأوليمبي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لا يفكر سوى في مباراة إسبانيا فقط، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مباراة قوية.



وقال غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا نفكر الآن سوي في مباراة اسبانيا فقط، باعتبارها بداية المشوار ونسعي أن تكون قوية".



ويستعد المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره الإسباني، في أولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل.

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كما يستعد منتخبنا الوطني، لخوض منافسات لعبة كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.منتخبنا يتواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، والتنافس سيكون على أشده من أجل الصعود لدور ربع النهائي.