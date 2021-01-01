أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لا يفكر سوى في مباراة إسبانيا فقط، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مباراة قوية.
وقال غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا نفكر الآن سوي في مباراة اسبانيا فقط، باعتبارها بداية المشوار ونسعي أن تكون قوية".
ويستعد المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره الإسباني، في أولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل.
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التعليقات على تعرف علي أستعدادات المنتخب الأوليمبي لمواجهة أسبانيا
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