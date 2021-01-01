أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، جدلا واسعا بعد نشره اليوم الأحد صورة غامضة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".
ونشر رونالدو صورة يظهر فيها واقفا بجانب سيارة فاخرة من طراز "روز رايز" وأرفقها بكلمتين: "يوم القرار".
ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان "يوم القرار" يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.
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التعليقات على كريستيانو رونالدو يحدد مستقبله مع يوفنتوس الإيطالي
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