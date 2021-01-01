تلقى النجم الجزائري رياض محرز ضربة موجعة من قبل ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قرر هذا الأخير وبصفة رسمية وضعه على لائحة اللاعبين المعروضين للبيع خلال موسم الانتقالات الحالي.
وكشفت صحيفة "The Athletic" البريطانية، بأن إدارة نادي السيتي تستهدف استثمار أموال صفقة "محارب الصحراء" رفقة زميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة ضم كل من جاك غريليش وهاري كاين من أستون فيلا وتوتنهام، خلال الأيام القليلة القادمة.
واعتبر متابعو النجم الجزائري بأن موقف "الستيزنس" بمثابة خيانة لصاحب القدم اليسرى السحرية، خاصة وأنه ساهم في تتويج الفريق بلقب البريميرليغ والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.
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التعليقات على مفاجأة .. مانشستر سيتي يعرض نجمه للبيع
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