استنكرت مصر الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي، داعية تل أبيب إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر هناك.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان صدر عن المتحدث باسمها أحمد حافظ، عن إدانتها لـ"تجدد الانتهاكات في المسجد الأقصى من قبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية" اليوم الأحد، مؤكدة رفض القاهرة التام لهذه الممارسات.
وذكّر المتحدث بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى لكونه يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء العالم، لافتا إلى أن هذا المسجد يعد مكانا لعبادة المسلمين يتمتع بصفة مقدسة.
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التعليقات على تجدد الممارسات الإسرائيلية الأستفزازية في الحرم القدسي
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