أكد مسؤول سوداني اليوم الأحد، استقرار تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
ونقلت قناة "العربية" عن مسؤول سوداني لم تذكر اسمه قوله، إن هناك "استقرار في كميات المياه اليومية من الهضبة الإثيوبية رغم الملء الثاني بسد النهضة".
وحذر المسؤول السوداني من أن "عدم توقيع اتفاق ملزم لملء سد النهضة يشكل خطورة على سد الروصيرص".
أكدت إدارة سد الروصيرص في السودان، علي استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.
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التعليقات على تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة علي السودان
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