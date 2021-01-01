قام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردا على سباب جمهور الأهلي له مساء أمس.
يأتي هذا عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.
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التعليقات على شيكابالا يرد عن طريق الانستجرام علي أساءة الاهلي له... شاهد
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