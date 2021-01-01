المتحور دلتا يخنق العالم.. تطور مرعب



فيروس كورونا فيروس كورونا

أحدثت السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة بـ المتحور «دلتا» حالة من الرعب داخل نفوس كثير من مواطني العالم.



وأجبرت السلالة الجديدة العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات.



وتشهد بريطانيا وروسيا تزايدا في أعداد الإصابات بـ المتحور الجديد، وفي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي دولة الاحتلال أعيد فرض ارتداء الكمامات، بينما لجأت ألمانيا وفرنسا إلى فرض قيودا مشددة على المواطنين الوافدين إليهما.

قد يعجبك أيضا...

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن المتحور «دلتا» الذي أصاب الجميع بالهلع، وحذرت منه وزارة الصحة المصرية، حيث طالبت المصريين بتوخي الحذر الشديد خاصة في أيام العيد.ما هو المتحور دلتا؟المتحور دلتا هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وهو أكثر عدوى من السلالة الأصلية لفيروس كورونا بنسبة 60%.ويحتوي متغير "دلتا" على طفرات متعددة يبدو أنها تمنحه ميزة على السلالات الأخرى، والميزة الواضحة الأكثر أهمية هي أن الطفرات قد تجعل السلالة أكثر قابلية للانتقال، مما يجعلها أيضاً أخطر متغير حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الهند وبريطانيا والكويت وكثير من دول العالم.ما هي أعراض المتحور دلتا؟إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق والشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة المتحور دلتا الجديد.هل اللقاحات الحالية فعالة مع المتحور "دلتا"؟وجدت أبحاث حديثة أجرتها حكومة المملكة المتحدة أن التطعيم الكامل لا يزال فعالاً إلى حد كبير ضد سلالة دلتا، لكنه قد يكون أقل فعالية قليلاً مع متغير «دلتا» عند المقارنة مع المتغيرات الأخرى، وأوضحت دراسة أخرى يصاب المتحور دلتا ويتفشى لدى الأشخاص لم يتلقوا التطعيم الخاص بـ كوفيد ـ 19، والذين تلقوا التطعيم بالكامل لديهم حماية نسبية ضد متحور دلتا.لماذا يعتبر "دلتا" الأكثر قابلية للانتقال؟إن هذا المتغير ذو القابلية العالية للعدوى، يمثل خطراً كبيراً على الأشخاص الذين لديهم "نقص حاد في المناعة" سواء من التطعيم أو الإصابة السابقة أو يعانون من أمراض أخرى، حتى لو لم يكن المتغير أكثر فتكاً من المتغيرات السابقة من الفيروس.وأوضحت دراسة أن زيادة قابلية الانتقال هو تهديد أساسي، فـ الفيروس الذي كان يمكن أن يصيب ثلاثة أشخاص في المتوسط يمكن أن يصيب الآن أربعة.طبيب: أعداد الإصابة بـ دلتا المتحور ستزداد واللقاح يخفف أعراضهما الحل للسيطرة على متحور دلتا؟يعد متغير «دلتا» دليلاً إضافياً على كيفية استمرار تطور فيروس كورونا المستجد، وكيف يستمر هذا التطور في إنتاج متغيرات أكثر خطورة من تلك التي سبقتها.ومن الأدلة المتاحة قد يكون المتحور دلتا هو البديل الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن في العالم، وبالتالي يشكل أكبر خطر على السكان غير المحصنين، وربما أيضاً السكان الذين تلقى معظمهم جرعة واحدة فقط.وأفضل طريقة لـ تحجيمه هي إعطاء فرص أقل للفيروس في التطور من خلال منع تفشي المرض واحتوائه باحتياطات فعالة مثل «أقنعة الوجه والتهوية المناسبة وتطعيم الأشخاص»