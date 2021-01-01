

آيفون يوقف تتبع فيس بوك لعملائه .. تطبيق جديد يعزز الخصوصية آيفون يوقف تتبع فيس بوك لعملائه .. تطبيق جديد يعزز الخصوصية

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه سيتم طرح برنامج Apple's iOS 15 للجميع في وقت لاحق من هذا العام مع بعض المميزات الجديدة الرائعة.



من أكثر الميزات إثارة التي تأتي إلى iOS 15 و iPadOS 15 و macOS Monterey هو iCloud Plus ويضيف بعض تحديثات الخصوصية المهمة.



يعمل Privacy Relay مثل VPN، وهي خدمة لمنع الشركات ، مثل فيس بوك أو بعض مواقع البيع بالتجزئة ، من تتبعك عبر الإنترنت.

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ومن أجل الاستمتاع بهذه المميزات يحتاج العملاء إلى التأكد من تحديث أجهزتهم إلى iOS 15 أو iPadOS 15 أو macOS.ولن يتمكن الجمهور الأوسع من التحديث حتى وقت لاحق من هذا العام.لكن المطورين وأولئك الذين يرغبون في الاشتراك في برنامج Apple Beta Software يمكنهم تجربته الآن.ويمنح برنامج Private Relay الفرصة لاختيار موقع عنوان IP الخاص بك، كما يمكن اختيار موقع عام أو موقع أوسع مثل الدولة.هذا يعني أن أي مواقع ويب تتعقبك لأغراض إعلانية قد تعرف مكان تواجدك بشكل عام ولكن لا يوجد شيء محدد.وكلما زاد مستوى إخفاء هوية العميل، قلت دقة المحتوى الذي قد يتم تختراقه على الإنترنت.ويزيل الترحيل الخاص أي معلومات عن عنوان IP محدد ويمنحك هوية أكثر عمومية عبر الإنترنت.ويمكن استخدام هذه الميزة فقط مع Safari ولا يمكن استخدامه لأنشطة VPN الشائعة مثل محاولة بث محتوى نيتفليكس من بلد آخر.كما أنه غير متوفر في عدد كبير من البلدان حيث لا يسمح القانون بمثل هذه الأنشطة.وتأتي هذه التعديلات في ظل مواجهة فيس بوك حملة انتقادات دولية كبرى بسبب انتهاكات الخصوصية وتتبع العملاء واختراق بياناتهم بسهولة من قبل موظفي الشركة والتي تم الكشف عنها في تحقيق صادم.