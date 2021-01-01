

«فيسبوك» تطلق «الإيموجي الصوتي» على تطبيق ماسنجر «فيسبوك» تطلق «الإيموجي الصوتي» على تطبيق ماسنجر

أطلقت شركة (فيسبوك) "الإيموجي الصوتي" على تطبيق (ماسنجر)، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي.



وسيتمكن مستخدمو تطبيق "ماسنجر"، بدءًا من اليوم، من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي مع الصوت، وهي ميزة جديدة تمكنهم من إرسال مقاطع صوتية قصيرة خلال الدردشة على تطبيق ماسنجر.



كما سيتمكن المستخدمون من اختيار الأصوات المناسبة من بين العديد من الخيارات التي تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل صوت التصفيق والطبول وضحكة الشرير)، وكذلك المقاطع الصوتية من بعض أغاني البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة لديهم، وسيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيري بدون كلمات، مما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم.

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