منظومة إلكترونية لتوجيه السيارات ذاتية القيادة أثناء السير على مسافات متقاربة

طور فريق من الباحثين في هولندا منظومة إلكترونية جديدة لتوجيه السيارات ذاتية القيادة أثناء السير على مسافات متقاربة سواء على الطرق السريعة أو في الشوارع المزدحمة، مما يقلل من احتمالات تعرضها لحوادث مرورية.
ومن المعروف أن انظمة توجيه السيارات ذاتية القيادة تقوم على فكرتين أساسيتين، أولهما تعرف باسم السيارات "التعاونية" ويقصد بهذه الفكرة أن السيارات ذاتية القيادة تتبادل المعلومات بينها أثناء السير لتفادي حدوث تصادم بينها، أو تبادل المعلومات بين السيارة ذاتية القيادة وعناصر البنية التحتية على الطريق مثل وحدات استشعار مثبتة على الطرق أو الإشارات الضوئية الإلكترونية.
أما الفئة الثانية من السيارات ذاتية القيادة ، فتعتمد على أجهزة استشعار مثبتة داخل السيارة نفسها مثل الكاميرات الدقيقة التي تستخدم في مجال الرؤية الحوسبية للسيارة أو أجهزة الرادار الداخلية لتحديد وضعها على الطريق ورصد العناصر المحيطة بها مثل السيارات الأخرى أو المشاة أو غير ذلك.
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