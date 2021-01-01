تقنية جديدة من "فيسبوك" تتيح التعبير عن المشاعر

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تقنية جديدة من "فيسبوك" تتيح التعبير عن المشاعر

أطلقت شركة "فيسبوك" تقنية جديدة من شأنها إتاحة الفرصة للتعبير عن المشاعر.

وأعلنت الشركة عن إضافة الإيموجي الصوتي إلى تطبيقها "ماسنجر" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي.

وأوضح موقع "سبوتنيك" الإخباري نقلا عن موقع "ذا فيرج"، أنه بدءا من اليوم سيتمكن مستخدمو تطبيق "ماسنجر" من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي مع الصوت، مشيرا إلى أن الميزة الجديدة تسمح للمتسلم أن يسمع أصواتا ذات صلة بالرموز التعبيرية المستخدمة كالضحك والبكاء والتصفيق.

ولفت إلى أن اختيار الأصوات المناسبة أصبح متاحا بين الخيارات التي تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل التصفيق والبكاء والطبول وضحكة الشرير، وكذلك المقاطع الصوتية من بعض أغاني البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة.

وذكر أنه سيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيري بدون كلمات، ما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم.

المصدر: روسيا اليوم

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