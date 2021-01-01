تقنية جديدة من "فيسبوك" تتيح التعبير عن المشاعر

أطلقت شركة "فيسبوك" تقنية جديدة من شأنها إتاحة الفرصة للتعبير عن المشاعر.
وأعلنت الشركة عن إضافة الإيموجي الصوتي إلى تطبيقها "ماسنجر" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي.
وأوضح موقع "سبوتنيك" الإخباري نقلا عن موقع "ذا فيرج"، أنه بدءا من اليوم سيتمكن مستخدمو تطبيق "ماسنجر" من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي مع الصوت، مشيرا إلى أن الميزة الجديدة تسمح للمتسلم أن يسمع أصواتا ذات صلة بالرموز التعبيرية المستخدمة كالضحك والبكاء والتصفيق.
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