

مواصفات وأسعار الهاتفين ZTE Blade V30 وBlade V30 Vita مواصفات وأسعار الهاتفين ZTE Blade V30 وBlade V30 Vita

بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، أعلنت الآن شركة ZTE عن الهاتفين ZTE Blade V30 وBlade V30 Vita مع مواصفات متوسطة وأسعار معقولة، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على مواصفات وأسعار الهاتفين ZTE Blade V30 وBlade V30 Vita.



مواصفات ZTE Blade V30

هذا الهاتف الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.67 بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc Tiger T618 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali G52 MP2 ويعمل بنظام Android 11 كما أنه يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.



يحتوي هاتف ZTE Blade V30 على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل f/2.4، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما أن الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم زيادة مساحة التخزين من خلال منفذ MicroSD (الذي يستخدم فتحة مخصصة) ويدعم مكبر الصوت والراديو FM مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف ZTE Blade V30يبلغ سعر الهاتف ZTE Blade V30 حوالي 256 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.مواصفات Blade V30 Vitaالهاتف الأقل في هذه السلسلة يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.82 وبدقة 1640×720 بكسل بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب صغير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف ZTE Blade V30 Vita يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.يأتي الهاتف Blade V30 Vita الجديد من ZTE مع معالج ثماني النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز ويعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام، كما أن هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن يتم شحنها من خلال المنفذ الأحدث USB Type‑C.يتميز هذا الهاتف أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويتميز أيضا بمنفذ مخصص لاحتواء ذاكرة التخزين الداخلية مما يعني أنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في وقت واحد.سعر الهاتف ZTE Blade V30 Vitaلم يتم الكشف عن سعر الهاتف Blade V30 Vita وأيضا لم يتم الكشف عن مواعيد التوافر.