سمارت تشوق لسيارة كروس أوفر كهربائية اختبارية

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سمارت تشوق لسيارة كروس أوفر كهربائية اختبارية

كشفت سمارت عن صور تشويقية لسيارة كروس أوفر كهربائية جديدة من الشركة.

ستصل الكروس أوفر لتعطي لمحة حول المنحنى الجديد لسيارات سمارت بما في ذلك السوق المستهدف، والتصاميم والتقنيات، مع ذلك فإن هذه السيارة الاختبارية لا تلمح لمنتج فعلي.

يقول خبراء أن الشركة تنتهز الفرصة لإعادة اختراع العلامة التجارية وأن لغة التصميم الجديدة تهدف إلى أن تكون رائعة ومثيرة وكبيرة بدلاً من كونها لطيفة ومرحة.

المصدر: سعودى شفت

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