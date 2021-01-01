

إم جي تقدم خدمات الصيانة خلال الصيف لعملائها بمارينا الساحل الشمالي إم جي تقدم خدمات الصيانة خلال الصيف لعملائها بمارينا الساحل الشمالي

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت إم جي (MG) مصر عن تواجدها في الساحل الشمالي، وذلك من داخل مركز فيت أند فيكس أمام مارينا بوابة 4 لتكون بجانب عملائها إذا دعت الحاجة.



وذكرت إم جي مصر أنها تقدم خدمات الصيانة لعملائها بالساحل الشمالي خلال فترة إجازة الصيف، وذلك حتى لا يضطر أي من عملائها لقطع إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي لإصلاح سيارته من أي عطل مفاجئ أو لإجراء صيانة سريعة لها.



ويمكنك زيارة المركز في الساحل الشمالي يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 7 مساء لإجراء الصيانة الدورية لسيارتك وأيضا لصيانة وتغيير المكابح وبطارية السيارة.