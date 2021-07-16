

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 18 يوليو 2021 سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 18 يوليو 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعامل اليوم الأحد الموافق 18-7-2021، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.



وكشف البنك المركزي المصري، عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.64 جنيها للشراء، و15.73 جنيها للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيها للشراء و 15.71 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي AIB.

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كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنوك الاهلي المصري، الامارات دبي الوطني، مصر.ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ العربي، ابوظبي الأول، التجاري وفا إيجيبت،الأهلي اليوناني المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية”.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك “ اتش اس بي سي، كريدي أجريكول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، بلوم، العقاري المصري العربي، سايب، قناة السويس، المشرق، الاهل يالمتحد، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني ،أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصري الخليجي،،ـ العربي الافريقي الدولي”.فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنك الاستثمار العربي.أعلى سعر لـ الدولاربلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “مصرف ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية”.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيها للشراء و 16.17 جنيها للبيع .