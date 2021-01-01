

بأرخص سعر.. رسميا أوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16 بمواصفات جبارة بأرخص سعر.. رسميا أوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16 بمواصفات جبارة

أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة والشبابية Oppo A16 ، والذي يأتي ببطارية جبارة ومواصفات كبيرة مع سعر رخيص للغاية.



شاشة هاتف أوبو OPPO A16

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو OPPO A16 سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة X1600720، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش للكاميرا السيفلى، ووزن 190 جرامًا، وسمك 8.4 ملم.



كاميرا هاتف أوبو OPPO A16

ويقدم هاتف أوبو OPPO A16 على كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة.

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معالج هاتف أوبو OPPO A16 وأداؤهويعمل هاتف OPPO A16 بمعالج من Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.1.بطارية هاتف أوبو OPPO A16ويحتوي هاتف أوبو OPPO A16 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.سعر هاتف أوبو OPPO A16ويتوفر هاتف أوبو OPPO A16 بألوان الأزرق والأسود و الفضي ، مع سعر يبدأ من 140 دولار، أي ما يعادل حوالي 2200 جنية مصري.ويعتبر هاتف أوبو OPPO A16 من أرخص هواتف الفئة المتوسطة التي تم الإعلان عنها من شركة أوبو وكذلك شركات الهواتف الذكية الأخرى مثل فيفو وريلمي وريدمي، حيث يتمتع الهاتف بمواصفات متميزة للغاية مع سعر يكاد يكون من أرخص أسعار الهواتف الذكية للفئة الشبابية مما يجعله قادرا على المنافسة بشكل كبير مع الهواتف الأخرى.