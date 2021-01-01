هدد موظفو شركة آبل الأمريكية بأنهم سيتركون الشركة إذا لم يتم تلبية مطالبهم، والتي تتمثل في استمرار العمل من المنزل، في حين تصر الشركة على فرض سياسة الرجوع التدريجي للموظفين إلى مكاتب فروعها، ونظام هجين ما بين العمل من المنزل والشركة معا.
وبحسب تقرير من The Verge فإن شركة آبل ترفض المزيد من الطلبات من الموظفين الذين يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بدلاً من سياسة النظام الهجين للعمل، والتي تتضمن ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من شهر سبتمبر، كما يمكن لمعظم الموظفين العمل عن بعد مرتين خلال الأسبوع، كما يمكن أيضًا أن تكون لمدة تصل إلى أسبوعين في السنة.
وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تشجع الموظفين على العمل من المنزل يقول الموظفون أن سياسة العمل التي تقترحها الشركة حاليا مرفوضة،حيث يدافع الموظفون عن العمل عن بُعد .
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التعليقات على للمرة الثانية .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل
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