

80% منها مزيف.. احذر من سماعات آبل AirPods اللاسلكية قبل شرائها 80% منها مزيف.. احذر من سماعات آبل AirPods اللاسلكية قبل شرائها

كشفت تقارير أن سماعات AirPods اللاسلكية من شركة آبل الأمريكية يتم تزييفها بشكل متزايد وبيعها في الأسواق لخداع المستخدمين بشرائها، حيث وصلت السماعات المزيفة في بعض الأسواق إلى حوالي 80% .



وبحسب تقرير من موقع MacRumors فإن الجمارك الأمريكية وحدها قد ضبطت أكثر من 360 ألف سماعة AirPods لاسلكية مزيفة بقيمة بيع بالتجزئة تبلغ 62.2 مليون دولار، منذ بداية العام الحالي فقط.



وفقا للتقرير فإن الجمارك الأمريكية أخبرت أن معظم سماعات AirPods اللاسلكية المزيفة الواردة إلى الولايات المتحدة كانت من البر الرئيسي للصين أو هونج كونج، حيث تعتبر أعداد السماعات المزيفة هذه العام الاكبر على الإطلاق.

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وزادت سماعات AirPods اللاسلكية المزيفة بنسبة وصلت إلى 50٪ في السنوات الخمس الماضية حيث اكتسبت سماعات AirPods شعبية كبيرة بين المستخدمين.ويبدو أن قيمة البيع بالتجزئة لسماعات AirPods اللاسلكية المزيفة التي صادرتها الجمارك الأمريكية قد ارتفعت بشكل كبير بعد إصدار AirPods Pro في أكتوبر 2019.وعلى الرغم من أن سماعات AirPods اللاسلكية التى تم ضبطها هي سماعات مزيفة إلا أنها لديها رقمًا تسلسليًا أصليًا من شركة آبل ولا يمكن تمييزها فعليًا عن AirPods Pro الأصلية والتي تصدرها الشركة نفسها.والأغرب من ذلك سماعات AirPods اللاسلكية المزيفة تحتوي على ميزات وظيفية لإلغاء الضوضاء النشطة ووضع الشفافية، وتعتبر إحدى الطرق الوحيدة لتحديد ما إذا كانت AirPods مزيفة هي من خلال البحث عن إصدار البرنامج الثابت الخاص بها ، والذي تم اكتشاف أنه كان غير صحيح.