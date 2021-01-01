

طرح هاتف Huawei P50 المنتظر خلال أيام طرح هاتف Huawei P50 المنتظر خلال أيام

كشف تقرير صادر عن شركة هواوي Huawei، عن أن الإصدار العادي من سلسلة Huawei P50 التي طال انتظارها، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ذكر تقرير عملاقة التقنية الصينية، أن هواوي تعتزم الإعلان عن هاتف Huawei P50، في الصين يوم 29 يوليو الجاري.



بسبب الحظر الأمريكي هواوي تلجأ إلى كوالكوم

ومن المقرر أن تضم سلسلة هواوي المنتظرة، أول إصدار بشبكات الجيل الرابع 4G في العالم، يتم تشغيله بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888.

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وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هواوي تواجه نقص في مخزون رقاقات Kirin مؤخرا، بعد أن تسببت العقوبات الأمريكية إلى نقص سلاسل التوريد الخاصة بشركة هواوي من معالج Kirin 9000، لذلك لن تدعم سلسلة Huawei P50، هذا النوع من المعالجات وبدلا من ذلك تتجه الشركة الصينية لاستخدام شرائح كوالكوم.ووفقا للتسريبات السابقة، ستضم سلسلة هواوي المرتقبة ثلاثة إصدارات وهي: Huawei P50 و Huawei P50 Pro وHuawei P50 Pro Plus، وسيدعم طرازي Pro الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5.وذكرت بعض التسريبات، أن سلسلة Huawei P50، ستحصل على أكبر مستشعرات الكاميرا المستخدمة في الهواتف الذكية، حيث ستأتي بمستشعر مميز بحجم 1/1.18 بوصة.وكما تشير التسريبات إلى أن هواوي ستقدم مستشعر الكاميرا الرئيسي من نوع IMX800 من إنتاج شركة سوني، وبحجم 1 بوصة في سلسلة Huawei P50، وهو أكبر مستشعر مستخدم في الهواتف الذكية الحديثة.وأشارت بعض التوقعات إلى أن هاتف Huawei P50، سيأتي بشاشة من نوع OLED، بتصميم منحني، بينما تأتي Huawei P50 Pro و Huawei P50 Pro Plus بشاشة مميزة بتصميم waterfall من كلا الجانبين.وستكون سلسلة Huawei P50 أول هواتف من هواوي تأتي مع نظام التشغيل الصيني الجديد هارموني أو آس Harmony OS مثبت مسبقا.