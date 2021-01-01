ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس 2022 الهجينة .. صور

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن نسختها إكليبس كروس 2022 الهجينة بالقابس، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و من المقرر أن تطرح تلك النسخة عبر 3 فئات من التجهيزات، على ان يتم تسليمها إلى العملاء مع بداية شهر أغسطس القادم من العام الجاري 2021.
القدرات الفنية لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة
زودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 199 نيوتن/متر، مدعوم بمحرك كهربائي قادر على انتاج قوة 80 حصان، و 137 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر كهربائي الأداء أيضا، قادر على يمكنه أنه ينتج قوة قدرها 93 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 195 نيوتن/متر.
و تأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة ببطارية سعة 13.8 كيلوواط لكل ساعة، حيث يمكنها أن توفر نطاق كهربائي يقدر بـ 55 كليو متر للشحنة الواحدة، و تقدم السيارة عبر ثلاثة أوضاع و هم EV وSeries Hybrid وParallel Hybridk، حيث يعمل الوضع الأول على تعزيز قدرات السيارة داخل المجال الكهربائي الخاص بمنظومة الدفع، بينما يعمل الوضع الثاني كمولد طاقة لشحن البطاريات، ولكن يعتمد الوضع الثالث على على تعزيز قوة العجلات الامامية دون الحاجة إلى عمل المحركات الكهربائية الا في الضرورة.
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